8 ideas para la entrada de tu casa

Apostamos a que ya has oído hablar de la tendencia all in white, ¿pero qué me dices de la tendencia all in black? A veces en la vida hay que animarse a ser un poco más atrevido y considerablemente más arriesgado para así salirnos del molde, ¿eh? ¿Ya te fijaste en aquellas piedras -o, mejor rocas- que se posan sobre la fachada creando un contraste de color y de acabados?; este fino detalle, sin dudas, es la cereza en el pastel.