Que tengo que saber antes de comprar casa

-Si ya conoces cuál será el presupuesto, debes decidir en qué zona de la ciudad deseas vivir. Es importante evaluar las necesidades de la familia y la legalidad del inmueble que va a comprar. Elija un sector que a los miembros de la familia les permita desplazarse fácilmente al colegio, al trabajo y a otros sitios de interés.

-Evalúe qué necesita: ¿casa o apartamento? Además del gusto hay que prever la seguridad, las comodidades y los valores agregados. Indague sobre las rutas de transporte, la cercanía a ciclorrutas, colegios, universidades, supermercados y droguerías, entre otros.

-Recuerde que del estrato de la vivienda depende el costo de los servicios públicos. Comprar en un edificio o conjunto cerrado implica asumir el costo de administración. La familia puede crecer. Por ello conviene evaluar, muy bien, el área.

No firme nada hasta no estar seguro de la legalidad del proyecto y de que cuenta con el dinero y crédito suficientes. Si firma un encargo fiduciario o una promesa de compraventa, y el banco no le aprueba el crédito, es probable que la constructora le descuente, por lo menos, el 10% de lo abonado. Cuando se interese por una vivienda compare su precio con el de otras similares que estén en venta en la zona. Así establecerá si el valor es favorable. Pregunte las condiciones del negocio: pago de trámites, impuestos y fecha de entrega. Clasifique las opciones y tome una decisión en familia. Asegúrese de que el proyecto sea legal y de que la constructora cuente con los permisos necesarios.