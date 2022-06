Ejemplos para diseñar correctamente una cocina pequeña

No solo es una barra desayunadora es la bienvenida a un espacio místico y decorado con una combinación de dorado y blanco que nos transmite calidez. Pero para poder construir este tipo de cocina, la altura será el arma bajo la manga ya que hay un doble techo donde tenemos que dejar un aproximado de 40 cm para la colocación de estos detalles, incluyendo también la campana extractora. Ya no contamos con una cocina movible sino con una compacta de la misma base, y así no se obstruyen los espacios y se verá o trasmitirá lo que deseamos.