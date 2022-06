Moderna y elegante, esta casa te dejará con la boca abierta

Como en toda casa, estructura o vivienda moderna, no podían faltar los espacios abiertos y segmentados de forma poco rígida. Así las cosas, el diseño mismo de la casa y de las áreas o zonas comunes -o sociales- nos invita a la integración familiar. Ya habiendo entendido un poco la estructura en sí de la casa, es momento de hacer breves zoom in en casa espacio en particular, ¿les parece?