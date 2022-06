5 trucos para alejar la envidia

Amaos el ajo y lo sabroso que resulta al usarlo como condimento de todo tipo de comidas, ¿no es así? Pero, ¿si sabías que el ajo sirve para muchas más cosas que tan solo para cocinar?; y no, no nos referimos a cazar vampiros. Quienes practican el feng shui muy seguramente sabrán que el ajo -además de delicioso- es un poderoso antídoto contra la envidia. Y es que, la envidia podría llegar a tu casa no solo a través de invitados sino que podría posarse en las mentes, corazones y espíritus de tu misma familia; es por esto que, ¡es momento de ahuyentarla!