Como comprar casa propia – 10 pasos que debes seguir

Comprar casa propia es un sueño que nunca -NUNCA- debemos dejar de perseguir. Sabemos que, muchas veces no es fácil poder pagar y obtener una propiedad o un inmueble propio, pero también sabemos que no hay nada que no podamos lograr cuando se tiene empeño y muchas ganas. Si ya tienes un presupuesto y está dentro de tus planes comprar tu primer inmueble, te invitamos a leer estos 10 pasos que te ayudarán a saber qué hacer y cómo lograr tus objetivos.