Ideas para diseñar las escaleras de tu casa

Si bien esta escalera que combina el blanco y la madera, en sí, nos resulta absolutamente hermosa, no cabe duda de que los aplausos y las miradas se los roba la pared sobre la que se posa. Y es que, no hay mejor manera de centrar la atención visual sobre nuestra escalera que incorporando coloridos azulejos a la composición, ¿no te parece? Segur que, tu casa terminará por obtener un look único y absolutamente original.