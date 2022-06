Las 7 mejores casas de madera para construir este año

No todas las casas de madera son cabañas iguales y con un mismo estilo; he aquí una estructura que, si bien fue hecha enteramente de madera, resulta muy arriesgada e innovadora en su diseño y en su propuesta visual y de construcción. ¿Qué mejro que animarse a verse diferente para no ser confundido como uno más del montón?; esto sí que es arriesgarse y salirse del molde por lo alto.