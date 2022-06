Qué necesito para postular al Subsidio de la clase media 2017

Uno de los sueños del colombiano promedio es contar con casa propia, esa bien ubicada (cerca al trabajo y colegios), segura y en una zona bonita donde echar raíces para siempre… Esperando que esto sea posible, suelen pagar arriendos que oscilan entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para vivir la fantasía incluso si es temporal.

Si más de la mitad de los créditos para viviendas a nivel nacional son solicitados por los estratos medios y no por la población más vulnerable, ¿por que no conocemos más sobre ayudas del gobierno para la clase media? La respuesta es, porque no habías llegado a este libro de ideas.

Hoy queremos guiarte sobre todo lo que necesitas saber de los subsidios que NO son de interés social, pero que están hechos para ayudar a ese sector que está en el centro de las posibilidades: la familia colombiana promedio ya puede tener casa propia sin mucho enredo, y acá te explicamos como lograrlo.