Dinos como es tu personalidad y te decimos como debe lucir tu hogar

La personalidad se expresa en los espacios que habitamos. Cada color, cada accesorio y diseño tienen una razón de ser para su creador. Se trata de un lenguaje en ambos sentidos. Sin buscar otra cosa que la posibilidad de meditación, hemos tomado las imágenes de nuestros diseñadores y arquitectos para inferir de alguna manera que tipo de personalidad podría ser la de los dueños de esas habitaciones.

Si te gusta un espacio en particular, pero no estas de acuerdo en la descripción que ofrecemos, simplemente podria tratarse de un rasgo aproximado y no habría por que preocuparse.

Te invitamos a pensar en tu personalidad a través de tus gustos.