7 ideas económicas e innovadoras para cambiar la cabecera de la cama

Los cuadros no siempre deben ser dejados para la decoración de la sala o la cocina, elige algunos cuadros de tu preferencia y colócalos sobre la cabecera de la cama, de esta manera podrás dar una poco más de estilo a las paredes de tu dormitorio sin necesidad de gastar mucho. Siguiendo en la onda de ideas para la casa no puedes dejar de leer: ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? 11 ideas creativas para la casa