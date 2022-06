Como limpiar hasta el sucio más difícil de la casa

El problema no es, que no sabemos como eliminar el sucio imposible. El problema es que nos parece difícil. Pensamos que la razón más poderosa es la falta de motivación y de un método rápido y eficaz. Alguien nos dijo en una oportunidad que el uso de una bella botella de spray, varias tal vez, una para cada cosa, todas de igual tamaño pero de diferente color, de reciclaje o no, servirán para motivarnos con el spray de sus gotas para que hagan el milagro. Y luego una bella colección de trapos de colores, tal vez los bellos rosados y también los desechables. Con un equipo de tal atractivo, que entenderemos como prioridad y luego algo de creatividad para hacer una mágica mezcla que será capaz de vencer la más desmotivadora y difícil acción de eliminar el sucio en aquellos lugares del hogar que más usamos.

Si lees este artículo, seguro que buscaras tus frascos para eliminar el sucio más díficil.