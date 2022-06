¡Cómo amueblar un apartamento pequeño en 11 imágenes!

Una vivienda con espacio limitado no debe convertirse en una pesadilla para ti, es cierto que un ambiente ordenado luce visualmente más grande, se puede lograr amoblando con lo necesario para no recargar las habitaciones, además dicho mobiliario debe ser funcional, es decir que posea varias funciones como un sofá con una gaveta que se cama, o un closet debajo de la esclarea. Cualquier idea es posible, solo debes dejar volar la imaginación, por eso en el día de hoy queremos darte varios ejemplos de cómo amoblar pensando en tu metraje cuadrado… NO te lo pierdas a continuación…