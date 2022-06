La casa en Villa de Leyva que todos queremos tener

¿Quién no quisiera tener una casa en semejante pueblo tan hermoso como lo es Villa de Leyva, gracias a su estética rústica y colonial? Este fue precisamente el sueño de una joven pareja que ahora disfruta del romane que este pueblito boyacense tiene por ofrecer junto con las comodidades que la modernidad misma nos proviciona. Así las cosas, el equipo de diseñadores y decoradores de DESIGN FOR YOU SAS asumieron el reto de materializar lo que, en un principio fue precisamente eso: un sueño.

Hoy la casa goza de un idílico y nostálgico estilo colonial acompañado de interiores llenos de confort y de todas las comodidades. Una exitosa mezcla entre lo antiguo y lo actual es lo que están por ver; ¿listos?