La casa en Cundinamarca que todos queremos tener

En este día vamos a conocer una vivienda muy especial ubicada en Cundimarca, diseñada por la firma colombiana KUBIK LAB. Se trata de una construcción campestre pero moderna de dos pisos, se define por una volumetría que juega con los niveles, líneas rectas muy sencilla de entender, sin duda posee un aspecto fascinante, con un detalle muy importante a resaltar, el cual es su techo verde, no se tratan de tejas en este color, sino de una cubierta jardín, en pro de la ecología, sirve para regular la temperatura y disminuir el uso de los sistemas de calefacción o aire acondicionado, entre otras ventajas… ¿Interesante no?, NO te la pierdas a continuación…