Piscinas con hidromasaje – los pros y los contras

Por último, si no dispones de mucho espacio o no estás listo para invertir en la construcción de una piscina en este momento puedes considerar la posibilidad de instalar una tina de hidromasajes en tu patio o terraza. Esta opción representa una ventaja muy clara que es la de que el acceso a todo el sistema de hidromasaje es fácil y no requiere de una infraestructura muy elaborada para poder conectar la tina de hidromasaje a una fuente de agua y a la fuente de energía. Tal como esta tina de hidromasaje que ofrece Saunas-duran.

Una desventaja clara es la de que en este caso la pileta difícilmente será parte integral del diseño de tu terraza o patio por lo que parecerá un elemento aislado, un mueble más (mueble que será difícil fundir con el diseño de todo el espacio). Otra desventaja en este caso es también el hecho de que no tendrías el espacio suficiente para nadar o para que toda la familia disfrute al mismo tiempo cómodamente de la pileta.

Como sea si no estás listo para construir una piscina ahora y no estás familiarizado con el mantenimiento y las necesidades de una tina de hidromasajes esta opción es factible para tener resultados rápidos a un costo más bajo. Lograrías de esta forma experiencia y entenderías en la práctica las necesidades de este tipo de equipo (como una bomba, filtros y demás accesorios al igual que el trabajo que se requiere para el mantenimiento e higiene de este tipo de accesorios).

