9 Errores que debemos evitar al pintar las paredes de la habitación

Siempre se ha comentado que los colores tienen un tipo de psicología que puede ir más allá de un simple color, es por ello que conocerlos mejor nos permite tomar la mejor decisión para decorar y tenerlos dentro de nuestro hogar; en este caso contamos con colores más excéntricos, los cuales son preferibles usarlos en una sola pared para poder no solo combinarlos con otros tonos más bajos sino que se puedan verse mucho mejor. Aquí apreciamos un tono violeta el cual ha sido combinado con una pared blanca para no derrochar más opresión en la habitación, sin embargo no son los únicos que se enmarcan en este grupo de colores excéntricos como pueden ser el marrón, el rojo o el gris. Hay que tener en cuenta que la habitación debe compartir todo lo que nosotros tenemos, por esa misma razón hay que saberla combinar para no caer en los típicos errores a la hora de pintar nuestra habitación.