6 ideas para poner azulejos modernos

¿Al diseñar los revestimientos de un baño debemos únicamente prestar atención a la forma y al color de la baldosa?; la respuesta es NO. Nuestra respuesta se debe a que no todo el la vida son las apariencias, ¿vale? Al momento de diseñar y de revestir un espacio debemos pensar, además del color y de la forma, en cuál material será el más apropiado para recubrir cada espacio. En el caso de los baños, los cuales se encuentran siempre en contacto con la nefasta humedad, materiales como el mármol y los azulejos son siempre recomendables. Ahora bien, que un material sea funcional y práctico no quiere decir que no pueda ser estético, como es el caso de los azulejos los cuales siempre lucirán bien en todo tipo de estilo y resultarán útiles, por donde se le vea, para el diseño de interiores. Así las cosas, la estética y la funcionalidad se unen creando una armonía entre sí y un resultado magnífico. ¿Qué tal si entonces le echas un vistazo a los 6 ejemplos de azulejos modernos que tenemos por mostrarte para enrriquecer tu diseño de itneriores?