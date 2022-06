9 colores de tendencia absoluta para la pared en el 2017

Apenas una criatura capaz de percibir más verdes que el hombre, dicen. Más que como era de esperar, ¿cómo podemos aliviar este color que es. Muchos de nosotros parece hacer use de este color. Ya esta en el mercado y la gente no para de comprarlo. Tal vez demasiado pronto en la tendencia para combinar los colores pasteles, sospechando de la menta verde-gris. Pero si tu haz pensado que este verde no es para ti, piénsalo dos veces. Al imitar eficazmente el verde natural que vemos en la naturaleza, se llega a este tono. Con su ligero toque de color marrón y amarillo, que no sólo es estimulante, pero también muy armonioso. El color perfecto para su cocina en 2017.