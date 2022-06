La paleta de colores perfecta para la fachada de la casa

Haacke Haus GmbH Co. KG

El clásico de las fachadas. Paredes de color claro se mezclan con calma en su entorno, irradian calidez y cordialidad. Además de los colores utilizados frecuentemente blanco, beige y amarillas, estos pueden incluir naranja.

Aquellos que optan por una fachada brillante, puede hacer poco un mal, pero en realidad es un concepto mal entendido. Las casas de colores claros son bellas y clásicas. Incluso con grandes casas de fachadas clareas no interfieren y se ajustan perfectamente en el entorno. A menudo, estos colorantes se establece incluso por la comunidad y no a elección personal. Para cambiar la imagen general de la construcción de la ciudad, como tu casa que hace parte de una comunidad, se requiere que el dueño de una casa solicite un permiso especial. Ser propietario de una casa puede ser una bendición y una maldición. Por un lado que no se tiene que preocupar por el color de la fachada, pero por otro lado puede traer sus propios conceptos de color únicamente con permisos especiales. Con un techo oscuro en colores como el marrón o gris oscuro, hace que la casa se vea elegante.