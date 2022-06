6 ideas geniales para esconder la lavadora en el baño

A diferencia de los refrigeradores y estufas de cocina – que ahora están disponibles en gran cantidad de diseños y se integran perfectamente al diseño de la cocina para crear una atmósfera decorativa – las lavadoras no han cambiado mucho visualmente en los últimos 20 años. Siguen siendo electrodomésticos que no brillan por su belleza. Así que por lo general se dejan en el sótano, solución que no es práctica y no siempre es posible. Por lo tanto, a menudo terminan en el baño, lugar en el que no ayudan en una buena decoración. Con el fin de mantener el estético el baño, a menudo se busca un escondite adecuado para la lavadora en este espacio. De todos modos antes de esconder la lavadora en un lugar deben tenerse en cuenta algunos puntos importantes.

En primer lugar, asegúrese de permitir que las máquinas de lavado estén al alcance en caso de necesidad de reparación o reemplazo. Si la lavadora se coloca en el nicho adecuado, debe ser posible sacarla cuando sea necesario, sin ningún problema. Al comprar un cargador que se abre en la parte superior, el tamaño de la abertura de la puerta debe ser considerado para que la máquina realmente pueda ser llenada.