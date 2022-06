11 Maneras distintas de revestir tus paredes con piedra

La piedra es un material natural de gran valor decorativo. Si bien no es uno de los materiales más económicos sigue estando a la moda ya que es uno de los materiales más duraderos además de que al envejecer no pierde su belleza. Es también un material muy elegante para el revestimiento de las paredes, que además puede ser combinado con muchos otros materiales: madera, metal, cemento, etc.

La piedra es además un material disponible en infinidad de colores, texturas y formas, que tiene cabida tanto en interiores rústicos como en los modernos. Síguenos en este libro de ideas y deja que estas imágenes te inspiren.