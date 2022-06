¡10 hermosos lofts que hicieron de su ático un área habitable!

¿Pensabas que tu ático no era más que un techo sin terminar o una habitación donde acumular basura y cosas viejas? En realidad, el espacio de tu ático es el lugar perfecto para dar vida a una nueva habitación o zona social de tu casa. ¿Estás pensando en tener más hijos?; si tu familia se va a ampliar, no hay mejor manera de ampliar -igualmente- tu casa que haciendo uso de tu ático y transformándolo. Así mismo, al utilizar adecuadamente este espacio en particular de tu casa, podrás hacer de ella un hermoso dúplex; ¿qué tal te suena la idea? Así que recuerda que, de tu ático podrás hacer lo que tú quieras; desde una cocina, hasta una sala de estar, un estudio y mucho más. Y ahora, sin más preámbulos, dejaremos que sean los expertos y las imágenes de sus proyectos los que los inspiren