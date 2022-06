¿Tomates frescos? Construye un huerto en casa sin gastar mucho dinero

A medida que van pasando los años es posible observar como las personas se esfuerzan a diario por comer sano, a tal punto que al ir al mercado prefieren aquellos alimentos tratados con abono natural, y muchos de los empaques actualmente están incluyendo dicha información, es por ello que varias personas han implementado la construcción de un huerto en casa.

Para realizar la construcción de un pequeño huerto familiar no es necesario invertir una gran suma de dinero, al contrario, esta iniciativa puede ser llevada a cabo con materiales de reciclaje, como es el caso de la madera, los envases plásticos, etc. Si eres amante de los productos naturales no puedes dejar de leer en siguiente libro de ideas que homify tiene para ti.