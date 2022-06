9 plantas perfectas para el dormitorio

Los bonsais simbolizan paz y equilibrio, dos factores que resulta esencial incorporar a nuestros dormitorios por razones evidentes. ¿Qué podría ser más estético que tener un mini arbolito dentro de nuestro cuarto? Sin dudas, esta es una de nuestras opciones favoritas cuando de plantas para interiores se trata. Sin embargo, no debes olvidar que un bonsái requiere de muchísimos cuidados -riego, fertilización, buena luz natural, etc-; así que, si no cuentas con el tiempo o con la disposición para cuidar de estas bellezas ¡es mejor que no lo hagas!