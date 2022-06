9 habitaciones llenas de energía positiva

Ser positivo no se trata sólo de ser enérgico y optimista, sino también de saber cuidar nuestro descanso, lo que no se logra en un cuarto desordenado y sobrecargado. Con madera en suelo, paredes, y detalles de la cama y cabecera, este ambiente no podría menos que encantar con su calidez y sus características acogedoras.