4 objetos que atraen la mala suerte al hogar

Advertimos, de entrada, que este es un artículo no apto para escépticos. Si por el contrario, te consideras místico y creyente, ¡te invitamos a leer lo que se viene a continuación! Aunque no lo creas, no son pocos los diseñadores de interiores que se rigen bajo estas normas para jamás incurrir en estos errores que traen mala suerte consigo. Empecemos…