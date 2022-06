6 sugerencias para modernizar casas antiguas

Hoy en día es raro encontrar una antigua vivienda, que albergue todos los elementos característicos de la arquitectura histórica. En el pasado, estos edificios clásicos y sus componentes no eran siempre populares, por lo que las rosetas de estuco se hicieron irreconocibles por múltiples solapamientos. se tendía a cubrir los techos de las habitaciones y los suelos de madera también se cubrían con alfombras de piso. Las cocinas y los baños eran recubiertos con azulejos y modificados hasta que la auténtica decoración de los antiguos edificios desapareció por completo. Este estilo puede, sin embargo, ser reconstruido si uno sabe cómo. Para modernizar tu apartamento antiguo decora el baño con elementos de un cuarto de baño tradicional. Lo que suena como una contradicción, explicado en pocas palabras, no lo es ya que el baño tradicional no es el que conocemos hoy en día. En lugar de los azulejos habituales para los pisos y las paredes del baño, esta área en los apartamentos modernos viene decorada con mobiliario moderno, con las menores diferencias posibles a otros espacios habitables.

Esto significa que el piso está revestido de un parquet y las paredes como los techos de las habitaciones están decoradas con estuco opulento. No es recomendable colocar verdaderas planchas de madera en un cuarto húmedo. Sin embargo, las baldosas del cuarto de baño están disponibles en la óptica de madera, que permiten que los cuartos de baño históricos se reproduzcan auténticamente. Lo mismo se aplica a la decoración de paredes y techos con paneles de madera y estuco. Estos componentes se pueden comprar en tiendas especializadas o incluso se puede acceder a la caja de herramientas para producir molduras de estuco y rosetas siguiendo tu propio diseño. Como último paso, estas superficies se protegen de la humedad y el moho con una laca especial.