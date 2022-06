5 Cosas que debes saber sobre los piso en madera

Los pisos en madera han existido desde el inicio de la construcción como la conocemos, la madera nunca ha pasado de moda y siempre ha jugado un papel importante en la infraestructura y construcción alrededor del mundo. Por eso, si estás pensando en incluir pisos en madera en tu casa, departamento o casa de campo, esta breve guía es para ti.

1. Aportan calidez y frescura al hogar.

La madera posee un aspecto único y natural, presenta elegancia y calidez. No solamente aporta calidez desde un aspecto visual, si no también físico. A diferencia de la cerámica u otros materiales, la madera conserva su temperatura, esto quiere decir que no produce ni demasiado frío, ni demasiado calor. Por esto, si eres de las personas a las que les gusta andar descalzos en casa o simplemente te gusta sentir el calor de hogar, la madera es tu mejor opción. Recuerda también que cada decoración, clóset o espacio de tu casa debe ir acorde con la madera que escogiste para hacer un lugar aún más armonioso.

2. Su longevidad es única.

A diferencia de otros materiales, la madera es uno de los pocos que al envejecer se ve agradable. La madera es atemporal, es decir que nunca ha pasado ni nunca pasará de moda. Los pisos de madera con buena colocación desde su inicio, pueden durar hasta cien años instalados bajo perfectas condiciones. La veta de la madera se vuelve más atractiva con el tiempo y para aquellas personas que les gusta el estilo vintage puede venir muy bien el envejecimiento natural de la madera.

3. Cuentan con un mantenimiento sencillo.

El mantenimiento del piso sin importar su material es muy importante para reflejar limpieza y elegancia. En primer lugar se debe aplicar una cera con el color apropiado para el piso o simplemente una de color neutro, esta cera es la que se encargará de mantener nuestro piso durante años. Sin embargo, aunque la cera forma una capa protectora en el piso, esta se va acumulando con el tiempo. Por esto, es importante que al menos una vez cada seis meses se haga un proceso de lijado y pulido del piso para levantar la cera acumulada, hay que tener especial cuidado en no rayar el piso, únicamente se debe remover el exceso de cera en él. Luego de esto, se procede al proceso inicial, aplicar cera nuevamente y únicamente una limpieza húmeda semanal. Así mantendrás tu piso siempre como nuevo.

4. Los hay de todos los colores.

Cuando se piensa en un piso de madera, se debe tener en cuenta que la madera viene en la mayoría de colores desde el más oscuro hasta el más claro, además, hay que tener en cuenta que con el tiempo la madera tiende a oscurecerse y que absorben la luz. Por esto, al escoger el tipo de madera que quieres para tus pisos ten en cuenta la iluminación que usarás en el lugar y si es en un espacio cerrado o abierto, así como también el tipo de veta y especie de madera que quieras para tu hogar.

5. Aumentan el valor de su bien raíz.

Con el tiempo las oportunidades llegan y eventualmente llega la oportunidad de vender la propiedad que posees. La valorización de un bien raíz depende de varios factores, entre estos sus acabados y estado de la misma. Si pensamos en una alfombra, esta da un aspecto viejo y usado en tan solo unos años, si vemos pisos en otro material normalmente han sufrido grietas, rupturas o manchas a lo largo del tiempo. Sin embargo, como ya se dijo anteriormente, la madera dura mucho más tiempo y si se ha cuidado correctamente aporta un valor extra a la propiedad debido a su gran valor estético.

Hay muchas más razones para adquirir un piso de madera, sin embargo estas son sólo algunas de las tantas que hay, es importante no llegar a confundir el piso laminado con el piso de madera. Las láminas que simulan madera son de corta duración y no envejecen de la misma manera. Así que piensas en invertir, es mejor hacer una buena inversión de una vez y tener resultado satisfactorio a lo largo del tiempo.