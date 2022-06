¡10 pasos para una casa libre de ratones!

Que aún no hayas visto a un roedor rondando por tu casa, no quiere decir que no los haya. Muchas veces, estos pequeños mamíferos logran escaparse a nuestra vista por su innegable rapidez y astucia; sin embargo, no siempre es cierta esa frase que pregona ojos que no ven, corazón que no siente . Una fácil forma de darte cuenta de si tu casa está siendo acechada por ratones -o no- es fijarte con detenimiento en tus paredes; si encuentras uno que otro agujero ¡es posible que tus sospechas hayan sido infundadas!