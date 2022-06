Casas de madera de un solo piso que inspiran calidez

Para que veas que no todas las casas de madera son iguales ni poseen el mismo estilo, forma ni diseño. La incorporación de lindas pérgolas de madera a las fachadas no solo hace de las terrazas y patios zonas habitables sino que, además, hace del lugar un espacio mucho más romántico, nostálgico y perfecto. Tan solo imagina lo agradable que debe ser invitar amigos a pasar una rica tarde de charlas y risas en esta particular casa de madera de un solo piso.

Hermosas cubiertas para terrazas que te encantarán