15 fantásticas ideas para decorar baños pequeños

Sabemos que diseñar y decorar baños pequeños no siempre es tarea fácil y, por eso, hoy queremos invitarte a combinar funcionalidad y estética en escasos metros cuadrados. Con estas ideas, obtendrás baños cómodos, prácticos y hermosos a la vez. Recuerda que, cuando de baños pequeños o diminutos se trata, la clave está en saber decorar sin excedernos, para que así el lugar no se vea sobrecargado; he ahí la importancia de elegir el estilo adecuado ¿Listos para un poco de inspiración?