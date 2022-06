Brillantes ideas para darle color a tu casa ¡sin pintar!

Cuando queremos renovar nuestra casa y darle más color lo primero que pensamos es en pintar las paredes y así cambiar el aspecto de todos los espacios, pero ¿que pasa cuando vivimos en un apartamento alquilado y no podemos pintar? ¿o cuando queremos mantener el acabado de nuestras paredes? ¿o cuando simplemente no queremos pintar? en esos casos tenemos que poner a prueba nuestra creatividad y pensar más allá de lo convencional, porque el color es genial para decorar no solo en pintura sino en todos los elementos que tenemos en nuestra casa.

Por eso en este artículo vas a encontrar 6 ingeniosos tips para darle color a tu casa o apartamento poniendo tu esfuerzo en los detalles y ahorrandote tiempo y dinero en el proceso, empieza por definir la paleta de colores que quieras y ¡empieza a darle vida a tus espacios!