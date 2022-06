7 ideas para decorar tus espacios con madera laminada

La madera laminada es un elemento que puede ser muy versátil para dar nueva vida a tus espacios, y mucho más si sabes aplicarla en ubicaciones creativas y estéticas. Las laminas de madera en una sola dirección no solo aportan calidez e innovación, sino que su instalación no es excesivamente costosa ni amerita un esfuerzo que consuma tiempo con el que quizás, no contamos. Y no todo son paredes y pisos (su uso regular), pues hay muchos más empleos que no son bien conocidos, y pueden resultar igualmente útiles.

A continuación te damos 7 usos secretos de la madera laminada en la decoración de interiores, para dar un salto monumental en tu diseño, y sin importar el estilo que predomine en tu hogar.