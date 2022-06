7 tips ingeniosos para lograr una casa low cost

En el mercado hay soluciones que además de eficientes son muy creativas, por ejemplo la cerámica en seco, ¡Gracias a Dios a alguien se le ocurrió! Porque gracias a este ingenioso invento ahora podemos cambiar nuestros pisos muy rápido y no necesitamos de un experto para eso. La cerámica en seco viene con una base plástica lo que elimina los pegamentos o el uso de agua y cemento, así que ya no necesitarás mantener tu casa dias en obra mientras lo instalas y se seca. ¡Dime si no es este un gran invento!