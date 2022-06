6 cosas que debes saber antes de demoler una pared interior

No porque un muro sea de carga, este no puede ser derrumbado. Se puede proceder a una demolición, pero siempre y cuando este sea reforzado por un marco rígido, ya sea con una trabe, un dintel o cualquier otra estructura que un ingeniero estructurista nos recomiende. Este tipo de trabajos te recomendamos que lo realice un experto, ya que el nivel de dificultad y precaución que hay que tener en estos casos es sumamente importante, debido a la importancia de estos muros en la integridad estructural de toda la casa. El refuerzo no es exclusivo para los muros de carga, también debe de aplicarse en paredes divisorios al ser demolidas o abiertas, asegurando así que se mantendrán en perfecto estado.