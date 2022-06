Las 5 mejores ciudades para vivir y tener casa propia en Colombia

¿Quien no sueña con vivir en una ciudad denominada como Patrimonio Histórico de la Humanidad? esa es Cartagena, una ciudad romántica y encantadora, excelente para descansar de la mano de su clima tropical y la brisa de su majestuoso mar, estando allí nos damos cuenta que este lugar definitivamente no conoce la palabra estrés. Cartagena es una de las ciudades colombianas más favorecidas por la inversión extranjera lo que supone el crecimiento exponencial de la ciudad y por ende los precios de vivienda y la valorización de la misma son estables. Si prefieres un lugar tranquilo y mágico para vivir, con precios estables y estar al lado del mar no te incomoda, tu lugar es Cartagena.