5 claves para conseguir una decoración de otoño espectacular

Aunque en Colombia no contamos con estaciones,esta no es razón para no disfrutar de algunas de ellas aunque sea solo en decoración, por el contrario es una oportunidad para sacar nuestros espacios de la monotonía. Una de esas estaciones a la que le podemos sacar el máximo provecho en cuanto a decoración se refiere es otoño, una estación que desnuda los arboles para pintar las calles de colores tierra y que nos puede dar la inspiración que necesitamos para darle otro aire a nuestros ambientes.

Pequeños toques inspirados en esta estación le darán a nuestra casa color y vida, por eso no te pierdas ninguna de estas 5 claves para plasmar los colores de otoño en nuestro hogar.