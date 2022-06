9 cocinas pequeñas con estilo que querrás copiar

La cocina es un punto social y clave de nuestro hogar, donde la familia se reúne para tomar el desayuno, conversar, recibir las visitas, incluso para hacer tareas. Por esto, en el día de hoy traemos 9 ideas para las cocinas que no cuentan con mucho espacio, pero que no dejan de representar el buen gusto de sus propietarios, con materiales modernos, muebles de diseño, tecnología de punto, acertada combinación de colores, texturas, junto a formas que logran un ambiente ejemplar. Las cuales NO te puedes perder a continuación…