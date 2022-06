Techos con vigas de madera, una opción estética y resistente

Si bien el estilo rústico no es el único estilo que las vigas de madera pueden recrear, ¡eso no quiere decir que el estilo rústico no sea absolutamente espectacular, romántico y hermoso! Nada más basta con mirar el techo y la estética de esta lindísima cava de vinos para darse cuenta de que no hay nada más hermoso que un techo que nos evoca el pasado sin por eso dejar de lado el presente; ¿cierto que sí?