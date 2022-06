15 modelos de closet ideales para cualquier casa

Si recién te estas mudando a una nueva casa y no tienes donde guindar parte de tu ropa la adquisición de un pequeño mueble de madera como el que se muestra en la imagen te ayudará a salir de cualquier apuro, sin embargo es necesario que tengas en cuenta que no podrás colgar una gran cantidad de ropa ya que puede que no resista el peso. Si deseas innovar tu closet no puedes dejar de leer: 10 clósets empotrados a la pared que el carpintero puede hacerte ya mismo