20 habitaciones con terrazas de ensueño

Para finalizar, si tu casa o apartamento no tiene la terraza construída este no es un limitante para que disfrutes de ella, en la imagen, una pequeña terraza fue ambientada dentro de la habitación con el espacio justo para disfrutar de un momento de conversación, plantas, mobiliario y suelo de arena sintética lograron que la terraza de esta habitación que no estaba construída con ella fuera posible de la mejor manera.

¿Cuál de estas terrazas soñarías tener en tu habitación?