10 puertas de garaje modernas perfectas para tu casa

Estas puertas no son automáticas pero son un buen conjunto tanto por su material como por su funcionamiento, si el garaje queda situado dentro de tu casa una puerta de vidrio funciona perfectamente porque hará lucir tu garaje y tu carro como nuevos, en cuanto a su funcionamiento una puerta plegable es muy fácil de manejar así no sea automática, solo hay que estar muy pendiente de la ubicación del carro para no interferir con la apertura de la puerta.