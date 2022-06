6 ventajas de vivir en planta baja

Si estás buscando una vivienda cómoda donde puedas mudarte con toda tu familia, te recomendamos evaluar bien las opciones, pero si aún no te decides entre una casa o apartamento estás leyendo el libro de ideas correcto, el cual te ayudará a tomar la mejor decisión. Por esto el día de hoy queremos hablarte de las ventajas de adquirir una vivienda en planta baja, no solo por su fácil acceso, sino también en el tema de costos, facilidad de servicio, metraje cuadrado en áreas verdes, entre otros. Así que toma lápiz y papel para que no te pierdas ni un solo detalle a continuación…