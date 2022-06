7 errores que debes evitar en la entrada de tu hogar

El vestíbulo de una casa es un lugar muy especial en el que no sólo se deben tomar en cuenta el diseño y la composición, sino también la distribución de los elementos deben ser considerados. En el caso de la decoración, hay metidas de pata que no todos podemos evitar, sobre todo cuando no tenemos la ayuda de un profesional para guiar el proyecto.

Ya sea grande o pequeña, con o sin iluminación natural, este espacio debe ser cuidadosamente planificado. Pensando en ello, hemos preparado un libro de ideas con algunos de los problemas más comunes que se encuentran en el camino de entrada al hogar. Desde la decoración con el tipo de muebles, hay algunos aspectos clave que se deben considerar antes de planear el diseño de este importante espacio. ¿Quieres saber más? ¡Ven y acompáñanos!