37 imágenes de una casa rústica que te va a inspirar.

La piedra es un material de construcción que se ha utilizado desde tiempos antiguos, no sólo porque es un regalo de nuestra madre naturaleza, sino también por su belleza y la fuerza que cautiva al ser humano desde el principio de la historia. La presente no es una excepción y la piedra es uno de los materiales más apreciados y deseados para la construcción de casas. Después de todo, ¿quién no querría vivir en una residencia de piedra? Creemos que es un material que genera un gran atractivo

En este libro de ideas, se visita una casa que, sin duda te cautivará. Es una vivienda unifamiliar situada en España. La casa de piedra refleja un estilo rústico en el exterior, pero por dentro, nos sorprende con sus elementos más modernos.

La residencia cuenta con todas las amenidades que te puedas imaginar, en un diseño interior contemporáneo, que le da un gran confort a sus habitantes, generando espacios amplios y generosos, con grandes ventanas que permiten tener vistas hermosas a los alrededores, integrando el paisaje bucólico al interior del hogar. La casa cuenta con todolo que puedes esperar en un hogar contemporáneo: recámaras, baños, cocina, sala, terraza y un gran y amplio jardín.

¡No esperes más y ven a conocerla aquí en homify!