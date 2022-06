4 cosas que no pueden faltar en el dormitorio de alguien joven y a la moda

Nada es más cool que decorar tus habitaciones con frases -ya sean motivacionales, inspiracionales o sencillamente sensacionales-. Podrías entonces enmarcar tus frases, quotes o refranes favoritos para así colgarlos en tus lindas paredes, ¿eh? Por último, podrías optar por pegar en tus paredes tus frases favoritas y que te representen al 100%; podrías hacerlo mediante pegatinas o a través de los también llamados vinilos decorativos.

Los vinilos decorativos están en furor y lo mejor es que, por poco dinero, obtendrás habitaciones llenas de estilo, carácter y personalidad; ¿qué mejor que tu dormitorio comunique, de algún modo, quien eres tú? Frases como Do what you love ¡podrían llegar a convertirse en tu lema de vida! ¿Te gustaría pegar esta frase en particular en tu cuarto?; en ese caso, lo único que debes hacer es acceder a DEKOSAS para hacer de tus sueños una realidad -precio: $ 94,900.00-.