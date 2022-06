7 Errores a evitar al amueblar el dormitorio

Un error muy frecuente es el de decorar nuestra habitación con plantas naturales. La verdad es que si, son muy bonitas y se pueden diseñar espacios agradables por medio de las plantas. El error radica en que las plantas durante las el día realizan la “fotosíntesis”. Durante este proceso la planta aprovecha los rayos del sol y dióxido de carbono para poder crecer. En esta parte del ciclo liberan oxígeno. Es por las noches, cuando la planta debe seguir viviendo pero no tiene luz solar ni artificial. Entonces consume el oxígeno del ambiente y expulsa dióxido de carbono.

Eso si, no te vayas al extremo, que una simple maceta no te va a hacer daño, lo importante es tener una buena ventilación y no excederse con la decoración de plantas.