10 ideas para sacar el máximo provecho a tu apartamentos pequeño

Dejar un pequeño mueble en el antepecho de las ventanas, ademas de hacer que sirva como una linda silla para quizás disfrutar un poco de lectura, puedes hacer que el mueble permita almacenar cosas que te reduzcan el espacio. este tipo de muebles van muy bien incluso en la sala y en general todos los ambientes del apartamento.

Contar con espacios donde almacenar las cosas es uno de los factores más importantes cuando se cuenta con un apartamento pequeño, lo difícil es, no caer en el error de no contar con un sistema claro de organización. Para esto hay varias opciones, lo más importante es que debes destinar un espacio para todo y evitar mezclar las cosas, por ejemplo que las cosas del baño no queden mezcladas con las cosas de la cocina.