11 formas perfectas para renovar el frente de tu casa

Existe una gama de colores muy variada para pintar las fachadas, pero no puedes usar cualquier tono o color, en este caso decidimos hacer una guía variada en donde no solo pintar es la única opción para cambiar de imagen el frente o toda tu vivienda. Se clasifican entre los de mayor durabilidad, menor mantenimiento, versatilidad, facilidad de hacer muchas combinaciones, su capacidad de resaltar formas, incluso la gran ventaja de transformar un casa corriente, en un hogar moderno. Así, que toma lápiz y papel para que no dejes pasar ni un consejo a continuación…